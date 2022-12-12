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Нестеренко Павел Леонтьевич

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Место рождения

Каменка

Дата рождения

1891

Дата смерти

05.04.1934

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Нестеренко Леонтий Степанович

Мать: Нестеренко Татьяна

Бракосочетание
1910

Жена: Нестеренко Ольга Матвеевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Нестеренко Илья Павлович

Мать ребёнка: Нестеренко Ольга Матвеевна

Рождение ребёнка
28.03.1914

Дочь: Черняшевская Елена Павловна

Мать ребёнка: Нестеренко Ольга Матвеевна

Рождение ребёнка
16.08.1929

Дочь: Нестеренко Лидия Павловна

Мать ребёнка: Нестеренко Ольга Матвеевна

Каменка
Смерть
05.04.1934
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