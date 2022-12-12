Нестеренко Павел Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти05.04.1934
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Нестеренко Леонтий Степанович
Мать: Нестеренко Татьяна
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Нестеренко Ольга Матвеевна
Рождение ребёнка
28.03.1914
Дочь: Черняшевская Елена Павловна
Мать ребёнка: Нестеренко Ольга Матвеевна
Рождение ребёнка
16.08.1929
Дочь: Нестеренко Лидия Павловна
Мать ребёнка: Нестеренко Ольга Матвеевна
Каменка
Смерть
05.04.1934