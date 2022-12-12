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Кротова Ирина Ивановна

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Место рождения

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1735 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1753 г.р.
Вычислено 1757 г.р.
Вычислено 1760 г.р.
Вычислено 1761 г.р.
Вычислено 1762 г.р.
Вычислено 1766 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1735 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1753 ст.

Сын: Лысов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Лысов Яков Степанович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.

Сын: Лысов Марк Яковлевич

Отец ребёнка: Лысов Яков Степанович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.

Дочь: Лысова Мавра Яковлевна

Отец ребёнка: Лысов Яков Степанович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.

Сын: Лысов Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Лысов Яков Степанович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Дочь: Лысова Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Лысов Яков Степанович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1766 ст.

Сын: Лысов Тихон Яковлевич

Отец ребёнка: Лысов Яков Степанович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1771 ст.

Сын: Лысов Никифор Яковлевич

Отец ребёнка: Лысов Яков Степанович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.

Сын: Лысов Михайло Яковлевич

Отец ребёнка: Лысов Яков Степанович

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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