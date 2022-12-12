Кротова Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1735 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1735 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1753 ст.
Отец ребёнка: Лысов Яков Степанович
Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Сын: Лысов Марк Яковлевич
Отец ребёнка: Лысов Яков Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.
Дочь: Лысова Мавра Яковлевна
Отец ребёнка: Лысов Яков Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.
Отец ребёнка: Лысов Яков Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Дочь: Лысова Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Лысов Яков Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1766 ст.
Отец ребёнка: Лысов Яков Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1771 ст.
Отец ребёнка: Лысов Яков Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.
Отец ребёнка: Лысов Яков Степанович
Смерть
Неизвестно