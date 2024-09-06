Павлюченко Андрей Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Павлюченко) Фёкла
Рождение ребёнка
01.01.1901
Сын: Павлюченко Василий Андреевич
Мать ребёнка: (Павлюченко) Фёкла