Павлюченко Андрей Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюченко Андрей Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Дети

1901 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Павлюченко) Фёкла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Павлюченко) Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Павлюченко) Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Павлюченко) Фёкла

Рождение ребёнка
01.01.1901

Сын: Павлюченко Василий Андреевич

Мать ребёнка: (Павлюченко) Фёкла

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