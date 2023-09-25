Белавина (Власова) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белавина (Власова) Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Власов Николай Александрович

Мать: Власова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстифеева Нина Савватиевна

Отец ребёнка: Белавин Савватий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белавин Савватий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1955

Сын: Белавин Николай Савватиевич

Отец ребёнка: Белавин Савватий Семёнович

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Рычкова Александра Савватиевна

Отец ребёнка: Белавин Савватий Семёнович

Смерть
Неизвестно

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