Белавина (Власова) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстифеева Нина Савватиевна
Отец ребёнка: Белавин Савватий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1955
Сын: Белавин Николай Савватиевич
Отец ребёнка: Белавин Савватий Семёнович
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Рычкова Александра Савватиевна
Отец ребёнка: Белавин Савватий Семёнович
Смерть
Неизвестно