Птак (Биттерман) Сора Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПтак (Биттерман) Сора Авраамовна

Птак (Биттерман) Сора Авраамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1885

Отец: Битерман Авраам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Птак Григорий Аронович

Отец ребёнка: Птак Арон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бася Ароновна

Отец ребёнка: Птак Арон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ароновна

Отец ребёнка: Птак Арон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Зинаида Ароновна

Отец ребёнка: Птак Арон

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close