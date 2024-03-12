Птак (Биттерман) Сора Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1885
Отец: Битерман Авраам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Птак Арон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бася Ароновна
Отец ребёнка: Птак Арон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ароновна
Отец ребёнка: Птак Арон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Зинаида Ароновна
Отец ребёнка: Птак Арон
Смерть
Неизвестно