Смыкова (Быстрякова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смыкова (Быстрякова) Мария Степановна

Место рождения

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быстряков Степан

Мать: не указана

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
14.02.1886

Муж: Смыков Иван Дмитриевич

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
По жениху: Григорий Игнатьевич Смыков и Павел Филиппович Лодыгин, крестьяне д. Грушино По невесте: Фёдор Афанасьевич и Фёдор Степанович Быстряковы, крестьяне д. Душнево
Рождение ребёнка
22.06.1893

Сын: Смыков Иван (Иоанн) Иванович

Отец ребёнка: Смыков Иван Дмитриевич

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Илларион Петрович Казунин, уволенный в запас флота
Рождение ребёнка
22.07.1894

Сын: Смыков Борис Иванович

Отец ребёнка: Смыков Иван Дмитриевич

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Василий Андреевич Смыков, крестьянский сын д. Грушино
Рождение ребёнка
04.11.1896

Сын: Смыков Прохор Иванович

Отец ребёнка: Смыков Иван Дмитриевич

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Черногубов, крестьянин д. Васильево
Рождение ребёнка
05.11.1899

Сын: Смыков Лазарь Иванович

Отец ребёнка: Смыков Иван Дмитриевич

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Павел Филиппович Ловыгин, крестьянин д. Крюков починок
Смерть
Неизвестно

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