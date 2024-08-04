Смыкова (Быстрякова) Мария Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Быстряков Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1886
По жениху: Григорий Игнатьевич Смыков и Павел Филиппович Лодыгин, крестьяне д. Грушино По невесте: Фёдор Афанасьевич и Фёдор Степанович Быстряковы, крестьяне д. Душнево
Рождение ребёнка
22.06.1893
Сын: Смыков Иван (Иоанн) Иванович
Отец ребёнка: Смыков Иван Дмитриевич
Воспреемник Илларион Петрович Казунин, уволенный в запас флота
Рождение ребёнка
22.07.1894
Отец ребёнка: Смыков Иван Дмитриевич
Воспреемник Василий Андреевич Смыков, крестьянский сын д. Грушино
Рождение ребёнка
04.11.1896
Отец ребёнка: Смыков Иван Дмитриевич
Воспреемник Черногубов, крестьянин д. Васильево
Рождение ребёнка
05.11.1899
Отец ребёнка: Смыков Иван Дмитриевич
Воспреемник Павел Филиппович Ловыгин, крестьянин д. Крюков починок
Смерть
Неизвестно