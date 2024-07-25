Торопчина (Васюткина) Фелицата Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопчина (Васюткина) Фелицата Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1884

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1884

Отец: Васюткин Николай Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопчин Николай Ф

Рождение ребёнка
15.09.1910

Дочь: (Торопчина) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Торопчин Николай Ф

Рождение ребёнка
12.06.1912 ст.

Сын: Торопчин Александр Николаевич

Отец ребёнка: не указан

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