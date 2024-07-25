Торопчина (Васюткина) Фелицата Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1884
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1884
Отец: Васюткин Николай Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Торопчин Николай Ф
Рождение ребёнка
15.09.1910
Дочь: (Торопчина) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Торопчин Николай Ф
Рождение ребёнка
12.06.1912 ст.
Сын: Торопчин Александр Николаевич
Отец ребёнка: не указан