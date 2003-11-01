Матасова (Белова) Ирина Тихоновна
Место рожденияс. Сурадеево, Бутурлинский район, Нижегородской области
Дата рождения28.06.1900
Дата смерти25.12.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Сурадеево, Бутурлинский район, Нижегородской области
Рождение ребёнка
17.05.1923
Дочь: Морозова Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Матасов Александр Андреевич
с. Каменки, Богородский район, Нижегородской области
Смерть
25.12.1978
с. Каменки, Богородский район, Нижегородской области