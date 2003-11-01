Матасова (Белова) Ирина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матасова (Белова) Ирина Тихоновна

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Место рождения

с. Сурадеево, Бутурлинский район, Нижегородской области

Дата рождения

28.06.1900

Дата смерти

25.12.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Сурадеево, Бутурлинский район, Нижегородской области
Рождение ребёнка
17.05.1923

Дочь: Морозова Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Матасов Александр Андреевич

с. Каменки, Богородский район, Нижегородской области
Смерть
25.12.1978
с. Каменки, Богородский район, Нижегородской области
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