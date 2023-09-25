Печегорова Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печегорова Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печегоров Павел Парфеньев

Рождение ребёнка
Около 1907 ст.

Дочь: (Печегорова) Александра Павлова

Отец ребёнка: Печегоров Павел Парфеньев

Рождение ребёнка
Около 1910 ст.

Дочь: (Печегорова) Мария Павлова

Отец ребёнка: Печегоров Павел Парфеньев

Рождение ребёнка
Около 1913 ст.

Дочь: (Печегорова) Антонина Павлова

Отец ребёнка: Печегоров Павел Парфеньев

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Печегоров Борис Павлович

Отец ребёнка: Печегоров Павел Парфеньев

Фроловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: (Печегорова) Полина Павлова

Отец ребёнка: Печегоров Павел Парфеньев

Смерть
Неизвестно

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