Печегорова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1907 ст.
Дочь: (Печегорова) Александра Павлова
Отец ребёнка: Печегоров Павел Парфеньев
Рождение ребёнка
Около 1910 ст.
Дочь: (Печегорова) Мария Павлова
Отец ребёнка: Печегоров Павел Парфеньев
Рождение ребёнка
Около 1913 ст.
Дочь: (Печегорова) Антонина Павлова
Отец ребёнка: Печегоров Павел Парфеньев
Рождение ребёнка
Около 1917
Отец ребёнка: Печегоров Павел Парфеньев
Фроловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: (Печегорова) Полина Павлова
Отец ребёнка: Печегоров Павел Парфеньев
Смерть
Неизвестно