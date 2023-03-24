Яковлев Иван ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Иван ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Яковлева) Моля Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Яковлева) Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Яковлева) Елена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севастьянова (Яковлева) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Яковлев Роман Иванович

Мать ребёнка: не указана

Каменка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.12.1904

Дочь: Пешкова (Яковлева) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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