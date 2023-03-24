Яковлев Иван ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Яковлева) Моля Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Яковлева) Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Яковлева) Елена Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севастьянова (Яковлева) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: не указана
Каменка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.12.1904
Дочь: Пешкова (Яковлева) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно