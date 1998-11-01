Трефилов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1928
Дата смерти01.11.1998
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1928
Отец: Трефилов Иван
Рождение ребёнка
17.04.1955
Дочь: Карманова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Трефилова Зоя Григорьевна
Рождение ребёнка
11.04.1957
Дочь: Самохина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Трефилова Зоя Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.1998