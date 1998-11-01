Трефилов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1928

Дата смерти

01.11.1998

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1928

Отец: Трефилов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1955

Дочь: Карманова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Трефилова Зоя Григорьевна

Рождение ребёнка
11.04.1957

Дочь: Самохина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Трефилова Зоя Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трефилова Зоя Григорьевна

Смерть
01.11.1998
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