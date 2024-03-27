Зинатуллина (Ахметзянова) Халима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Зайнетдинов Мансур
Отец ребёнка: Зайнетдинов Минафа
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
07.03.1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
20.11.1931
Смерть
1979