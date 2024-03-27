Зинатуллина (Ахметзянова) Халима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинатуллина (Ахметзянова) Халима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Ахмәтҗан

Мать: Минҗамал

Рождение ребёнка
1918

Сын: Зайнетдинов Мансур

Отец ребёнка: Зайнетдинов Минафа

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнетдинов Минафа

Рождение ребёнка
07.03.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнетдинов Минафа

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнетдинов Минафа

Рождение ребёнка
20.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнетдинов Минафа

Смерть
1979

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