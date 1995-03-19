Цыгель Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1925
Дата смерти19.03.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.1951
Сын: Цыгель Василий Викторович
Мать ребёнка: Цыгель Елена Михайловна
Рождение ребёнка
16.10.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
19.03.1995