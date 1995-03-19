Цыгель Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыгель Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1925

Дата смерти

19.03.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1951

Сын: Цыгель Василий Викторович

Мать ребёнка: Цыгель Елена Михайловна

Рождение ребёнка
16.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цыгель Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цыгель Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цыгель Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цыгель Елена Михайловна

Смерть
19.03.1995
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