Хайманов Трофим Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Хайманов Евдоким
Рождение ребёнка
02.07.1921
Сын: Хайманов Павел Трофимович
Мать ребёнка: Хайманова Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Хайманов Сергей Трофимович
Мать ребёнка: Хайманова Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Хайманов Сергей Трофимович
Смерть
Неизвестно