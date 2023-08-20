Хайманов Трофим Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайманов Трофим Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Хайманов Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1921

Сын: Хайманов Павел Трофимович

Мать ребёнка: Хайманова Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Хайманов Сергей Трофимович

Мать ребёнка: Хайманова Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Хайманов Сергей Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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