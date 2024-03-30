Иващенко Даниил Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко Даниил Пантелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иващенко Андрей Данилович

Мать ребёнка: Иващенко (Юрченко) Екатерина Ананьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иващенко Илья Данилович

Мать ребёнка: Иващенко (Юрченко) Екатерина Ананьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иващенко Алексей Данилович

Мать ребёнка: Иващенко (Юрченко) Екатерина Ананьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иващенко (Юрченко) Екатерина Ананьевна

Смерть
Неизвестно

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