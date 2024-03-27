Тазетдин Мулла Алкин
Место рожденияд. Черки-Дюртиле, Малые Черки Больше-Фроловской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1799
Дата смерти02.05.1873
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Алкей Адыльшин
д. Черки-Дюртиле, Малые Черки Больше-Фроловской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гизникамал Тазетдинова
Мать ребёнка: Сарбизямал Халитова
д.Быковка Чирки-Кильдуразовская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Смерть
02.05.1873
д.Быковка Чирки-Кильдуразовская волость Тетюшского уезда Казанской губернии