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Тазетдин Мулла Алкин

Место рождения

д. Черки-Дюртиле, Малые Черки Больше-Фроловской волости Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1799

Дата смерти

02.05.1873

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Алкей Адыльшин

Мать: не указана

д. Черки-Дюртиле, Малые Черки Больше-Фроловской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гизникамал Тазетдинова

Мать ребёнка: Сарбизямал Халитова

д.Быковка Чирки-Кильдуразовская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Смерть
02.05.1873
д.Быковка Чирки-Кильдуразовская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
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