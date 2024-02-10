Ромахов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ромахов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Ромахова (Барсукова) Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ромахов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Ромахова (Барсукова) Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
23.11.1927
Сын: Ромахов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Ромахова (Барсукова) Анастасия Михайловна
Никоново, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.04.1939
Дочь: Третьякова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Ромахова (Барсукова) Анастасия Михайловна
Смерть
Неизвестно