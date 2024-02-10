Ромахов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромахов Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ромахов Петр Васильевич

Мать: Ромахова Наталья Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ромахов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Ромахова (Барсукова) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ромахов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Ромахова (Барсукова) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
23.11.1927

Сын: Ромахов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Ромахова (Барсукова) Анастасия Михайловна

Никоново, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.04.1939

Дочь: Третьякова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Ромахова (Барсукова) Анастасия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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