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Суслов Кирилл Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Суслов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1912

Сын: Суслов Николай Кирилович

Мать ребёнка: Суслова Екатерина Матвеевна

Рождение ребёнка
05.11.1926

Дочь: Соколова Нина Кирилловна

Мать ребёнка: Суслова Екатерина Матвеевна

Сидельниково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Константин

Мать ребёнка: Суслова Екатерина Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова Екатерина Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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