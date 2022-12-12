Суслов Кирилл Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Суслов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1912
Мать ребёнка: Суслова Екатерина Матвеевна
Рождение ребёнка
05.11.1926
Дочь: Соколова Нина Кирилловна
Мать ребёнка: Суслова Екатерина Матвеевна
Сидельниково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суслов Константин
Мать ребёнка: Суслова Екатерина Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно