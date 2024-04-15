Васильева Фекла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Варвара Гавриловна
Отец ребёнка: Васильев Гаврил Антонович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Домна Гавриловна
Отец ребёнка: Васильев Гаврил Антонович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Матрона Гавриловна
Отец ребёнка: Васильев Гаврил Антонович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Васильев Семен Гаврилович
Отец ребёнка: Васильев Гаврил Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно