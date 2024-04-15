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Васильева Фекла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Варвара Гавриловна

Отец ребёнка: Васильев Гаврил Антонович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Домна Гавриловна

Отец ребёнка: Васильев Гаврил Антонович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Матрона Гавриловна

Отец ребёнка: Васильев Гаврил Антонович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Васильев Семен Гаврилович

Отец ребёнка: Васильев Гаврил Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Гаврил Антонович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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