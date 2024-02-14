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Литвин Владимир Соломонович

Место рождения

с.Свислочь,Белорусская ССР, Могилевская обл., Бобруйский р-н,

Дата рождения

20.01.1914

Дата смерти

21.12.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвина Бетти Иосифовна

Рождение ребёнка
06.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвина Бетти Иосифовна

Смерть
21.12.1989

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