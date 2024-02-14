Литвин Владимир Соломонович
Место рожденияс.Свислочь,Белорусская ССР, Могилевская обл., Бобруйский р-н,
Дата рождения20.01.1914
Дата смерти21.12.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвина Бетти Иосифовна
Рождение ребёнка
06.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвина Бетти Иосифовна
Смерть
21.12.1989