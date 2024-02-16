Чирьев Борис Юрьевич
Место рожденияпос.Зарубино Хасанский район Приморский край
Дата рождения30.08.1955
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1955
Отец: Чирьев Юрий Матвеевич
пос.Зарубино Хасанский район Приморский край
Бракосочетание
02.12.1976
Жена: Чирьева Елена Густавовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.12.1980
Мать ребёнка: Чирьева Елена Густавовна
Рождение ребёнка
05.12.1985
Мать ребёнка: Чирьева Елена Густавовна
Вологда, город Вологда, Вологодская область