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Чирьев Борис Юрьевич

Место рождения

пос.Зарубино Хасанский район Приморский край

Дата рождения

30.08.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1955

Отец: Чирьев Юрий Матвеевич

Мать: Чирьева Ольга Арменаковна

пос.Зарубино Хасанский район Приморский край
Бракосочетание
02.12.1976

Жена: Чирьева Елена Густавовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.12.1980

Сын: Чирьев Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Чирьева Елена Густавовна

Рождение ребёнка
05.12.1985

Сын: Чирьев Андрей Борисович

Мать ребёнка: Чирьева Елена Густавовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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