Жирков Григорий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения29.04.1930
Дата смерти05.12.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жиркова) ?
Мать ребёнка: Жиркова (Кручинина) Александра Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
столяр, плотник
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жирков ?
Мать ребёнка: Жиркова (Кручинина) Александра Ивановна
Образование
Неизвестно
8 классов
Смерть
05.12.1979