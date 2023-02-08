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Жирков Григорий Сергеевич

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Место рождения

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

29.04.1930

Дата смерти

05.12.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жиркова) ?

Мать ребёнка: Жиркова (Кручинина) Александра Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
столяр, плотник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жиркова (Кручинина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жирков ?

Мать ребёнка: Жиркова (Кручинина) Александра Ивановна

Образование
Неизвестно
8 классов
Смерть
05.12.1979
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

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