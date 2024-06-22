Мухина (Мухина) Фёкла Михайловна 05.12.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМухина (Мухина) Фёкла Михайловна

Мухина (Мухина) Фёкла Михайловна

avatar

Место рождения

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

05.12.1902

Дата смерти

01.05.1987

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1902

Отец: Мухин Михаил Афанасиевич

Мать: Мухина (Абызова) Параскева

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Мухин Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина Мария Константиновна

Отец ребёнка: Мухин Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина Александра Константиновна

Отец ребёнка: Мухин Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Александр Константинович

Отец ребёнка: Мухин Константин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Константин Иванович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Мухин Николай Константинович

Отец ребёнка: Мухин Константин Иванович

Рождение ребёнка
26.08.1938

Дочь: Мухина Галина Константиновна

Отец ребёнка: Мухин Константин Иванович

Смерть
01.05.1987
Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Повторное острое нарушение мозгового кровообращения, атеросклероз церебральных состудов

Мы используем куки для улучшения работы сайта.