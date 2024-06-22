Мухина (Мухина) Фёкла Михайловна
Место рождения
Дата рождения05.12.1902
Дата смерти01.05.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Мухин Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина Мария Константиновна
Отец ребёнка: Мухин Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина Александра Константиновна
Отец ребёнка: Мухин Константин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухин Александр Константинович
Отец ребёнка: Мухин Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Сын: Мухин Николай Константинович
Отец ребёнка: Мухин Константин Иванович
Рождение ребёнка
26.08.1938
Дочь: Мухина Галина Константиновна
Отец ребёнка: Мухин Константин Иванович
Смерть
01.05.1987
Повторное острое нарушение мозгового кровообращения, атеросклероз церебральных состудов