Бабанская (Бабанская) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабанская (Бабанская) Варвара

Место рождения

Водяная Балка, Полтавська область

Дата рождения

1833

Дата смерти

07.11.1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Водяная Балка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гончар (Бабанская) Анна

Отец ребёнка: Бабанский Захар

Рождение ребёнка
1861

Сын: Бабанский Самуил

Отец ребёнка: Бабанский Захар

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Леутская (Бабанская) Мария

Отец ребёнка: Бабанский Захар

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Бабанская) Пелагея

Отец ребёнка: Бабанский Захар

Смерть
07.11.1898

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