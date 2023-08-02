Бабанская (Бабанская) Варвара
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти07.11.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Гончар (Бабанская) Анна
Отец ребёнка: Бабанский Захар
Рождение ребёнка
1861
Сын: Бабанский Самуил
Отец ребёнка: Бабанский Захар
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Леутская (Бабанская) Мария
Отец ребёнка: Бабанский Захар
Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Бабанская) Пелагея
Отец ребёнка: Бабанский Захар
Смерть
07.11.1898