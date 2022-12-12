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Чудаков Николай Прокофьевич

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1774

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Чудаков Прокофий Алексеевич

Мать: Чудакова Авдотья Петровна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
57 семья в 1816 99 в 1825 94 в 1830
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Авдотья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Мавра Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1811

Сын: Чудаков Петр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Отдан в рекруты в 1838 г.
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Чудакова Агрофена Семеновна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Чудакова Агрофена Семеновна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Чудаков Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Чудакова Агрофена Семеновна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
92 семья в 1843 Переведен Московского уезда в село г.Бутурлина Троицкое в дворовые в 1842 г. 14 семья дворовых в 1850 г. 8 семья дворовых в 1858 г.
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Чудакова Агрофена Семеновна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Чудакова Агрофена Семеновна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чудакова Агрофена Семеновна

Смерть
1837
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