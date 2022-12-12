Чудаков Николай Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
57 семья в 1816 99 в 1825 94 в 1830
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Авдотья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Мавра Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: не указана
Отдан в рекруты в 1838 г.
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Чудакова Агрофена Семеновна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Чудакова Агрофена Семеновна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Чудаков Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Чудакова Агрофена Семеновна
92 семья в 1843 Переведен Московского уезда в село г.Бутурлина Троицкое в дворовые в 1842 г. 14 семья дворовых в 1850 г. 8 семья дворовых в 1858 г.
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Чудакова Агрофена Семеновна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Чудакова Агрофена Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1837