Шебеко Вадим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1864
Дата смерти12.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1864
Отец: Шебеко Николай Игнатьевич
Мать: Шебеко Мария Ивановна
Бракосочетание
20.08.1908
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Шебеко Маргарита Карловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шебеко Владимир Вадимович
Мать ребёнка: Шебеко Маргарита Карловна
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
12.11.1943