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Шебеко Вадим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1864

Дата смерти

12.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1864

Отец: Шебеко Николай Игнатьевич

Мать: Шебеко Мария Ивановна

Бракосочетание
20.08.1908

Жена: Шебеко Маргарита Карловна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Шебеко Федор Вадимович

Мать ребёнка: Шебеко Маргарита Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шебеко Владимир Вадимович

Мать ребёнка: Шебеко Маргарита Карловна

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
12.11.1943
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