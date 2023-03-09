Кротенко (Запорожец) Ульяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти?.04.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Была замужем за Михаилом Гавриловичем Кротенко 1908 гр. Было 3-е детей: Михаил 1934 гр Григорий 1939 гр Вера 1936 гр
Смерть
?.04.1967
Новокрестьяновское, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан