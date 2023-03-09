Кротенко (Запорожец) Ульяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротенко (Запорожец) Ульяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.04.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Была замужем за Михаилом Гавриловичем Кротенко 1908 гр. Было 3-е детей: Михаил 1934 гр Григорий 1939 гр Вера 1936 гр
Смерть
?.04.1967
Новокрестьяновское, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан

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