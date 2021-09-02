Трунова Алира Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунова Алира Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.2021

Пол

Женский

Отец

1995 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.2021

Отец: Трунов Олег Сергеевич

Мать: Уралова Майя

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