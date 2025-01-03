Макаров Владимир Ильич 08.01.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1928

Дата смерти

23.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1928

Отец: Макаров Илья Макарович

Мать: Макарова (Чемекова) Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
11.12.1951

Сын: Макаров Станислав Владимирович

Мать ребёнка: Макарова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
15.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Мария Васильевна

Смерть
23.09.1983

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