Макаров Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1928
Дата смерти23.09.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1951
Сын: Макаров Станислав Владимирович
Мать ребёнка: Макарова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
15.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова Мария Васильевна
Смерть
23.09.1983