Кобзарь (Якименко) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзарь (Якименко) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1893

Дата смерти

21.10.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1893

Отец: Якименко Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рейс (Кобзарь) Мария

Отец ребёнка: Кобзарь Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобзарь Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзарь Федор

Рождение ребёнка
15.03.1925

Дочь: Минина Дарья

Отец ребёнка: Кобзарь Федор

Смерть
21.10.1984
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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