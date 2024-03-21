Кобзарь (Якименко) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1893
Дата смерти21.10.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1893
Отец: Якименко Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рейс (Кобзарь) Мария
Отец ребёнка: Кобзарь Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кобзарь Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобзарь Федор
Рождение ребёнка
15.03.1925
Дочь: Минина Дарья
Отец ребёнка: Кобзарь Федор
Смерть
21.10.1984
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно