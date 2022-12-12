Петров Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Петр Иванович

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

07.07.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
По 1924
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1929
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1930 по 1932
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1932 по 1934
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
С 1934 по 1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1937 по 1938
Муром, округ Муром, Владимирская область
Место жительства
С 1939 по 1941
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
07.07.1978
Калужская область
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