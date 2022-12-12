Петров Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти07.07.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1924
Место жительства
С 1929
Место жительства
С 1930 по 1932
Место жительства
С 1932 по 1934
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
С 1934 по 1937
Место жительства
С 1937 по 1938
Муром, округ Муром, Владимирская область
Место жительства
С 1939 по 1941
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1941
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.07.1978
Калужская область