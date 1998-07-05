Коноплев Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1976
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1976
Отец: Коноплев Александр
Рождение ребёнка
05.07.1998
Дочь: Скорик Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.12.2002
Сын: Коноплев Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности