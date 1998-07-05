Коноплев Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплев Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1976

Отец: Коноплев Александр

Мать: Коноплёва Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
05.07.1998

Дочь: Скорик Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.12.2002

Сын: Коноплев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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