Хвостикова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостикова Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостиков Иван Константинович

Рождение ребёнка
25.04.1892

Дочь: Хвостикова Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Константинович

Рождение ребёнка
06.09.1908

Сын: Хвостиков Иван Иванович

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Константинович

Рождение ребёнка
12.?.1911

Сын: Хвостиков Авксентий Иванович

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Константинович

Рождение ребёнка
13.10.1914

Дочь: Хвостикова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Константинович

Смерть
Неизвестно

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