Хвостикова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1892
Дочь: Хвостикова Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Константинович
Рождение ребёнка
06.09.1908
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Константинович
Рождение ребёнка
12.?.1911
Сын: Хвостиков Авксентий Иванович
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Константинович
Рождение ребёнка
13.10.1914
Дочь: Хвостикова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Константинович
Смерть
Неизвестно