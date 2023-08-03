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Елисеева Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елисеев Иван Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тириакиди Наталья Васильева

Отец ребёнка: Тириакиди Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
04.03.1948

Сын: Тириакиди Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Тириакиди Василий Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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