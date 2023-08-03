Елисеева Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елисеев Иван Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тириакиди Наталья Васильева
Отец ребёнка: Тириакиди Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
04.03.1948
Сын: Тириакиди Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Тириакиди Василий Георгиевич
Смерть
Неизвестно