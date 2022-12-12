Алексей Фаддеевич
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Фаддей Давидович
Мать: Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Дарья Герасимовна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Дарья Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Герасимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно