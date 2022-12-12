Алексей Фаддеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Фаддеевич

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Место рождения

Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Фаддей Давидович

Мать: Марфа Михайловна

Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Дарья Герасимовна

Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Дарья Герасимовна

Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Герасимовна

Место жительства
Неизвестно
Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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