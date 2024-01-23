Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Григорий Сысоевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Анна Ларионовна

Отец ребёнка: Ларион Терентьевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Ефим Ларионович

Отец ребёнка: Ларион Терентьевич

Рождение ребёнка
1773

Сын: Степан Ларионович

Отец ребёнка: Ларион Терентьевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Талалаева Параскева Иларионовна

Отец ребёнка: Ларион Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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