Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Григорий Сысоевич
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Анна Ларионовна
Отец ребёнка: Ларион Терентьевич
Рождение ребёнка
1772
Сын: Ефим Ларионович
Отец ребёнка: Ларион Терентьевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Степан Ларионович
Отец ребёнка: Ларион Терентьевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Талалаева Параскева Иларионовна
Отец ребёнка: Ларион Терентьевич
Смерть
Неизвестно