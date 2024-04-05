Gryglaszewski Tomasz Sylwester 06.12.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Gryglaszewski Tomasz Sylwester

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Место рождения

Ostrów Maz akt 512/1902

Дата рождения

06.12.1902

Дата смерти

15.04.1975

Пол

Мужской

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1902

Отец: Gryglaszewski Edward

Мать: Gryglaszewska (Jurnicka) Marianna Zuzanna

Ostrów Maz akt 512/1902
Бракосочетание
27.12.1937

Жена: (Kosko) Marianna

Ostrów Maz
Рождение ребёнка
1939

Сын: Gryglaszewski Jan

Мать ребёнка: (Kosko) Marianna

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Paczóski (Gryglaszewska) Irena

Мать ребёнка: (Kosko) Marianna

Ostrów Mazowiecka
Рождение ребёнка
1941

Дочь: (Gryglaszewska) Barbara

Мать ребёнка: (Kosko) Marianna

Ostrów Mazowiecka
Смерть
15.04.1975
Ostrów Maz akt 94/1975
Похороны
Неизвестно
Cmentarz w Ostrowi Mazowieckiej

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