Gryglaszewski Tomasz Sylwester
Место рожденияOstrów Maz akt 512/1902
Дата рождения06.12.1902
Дата смерти15.04.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1902
Ostrów Maz akt 512/1902
Бракосочетание
27.12.1937
Жена: (Kosko) Marianna
Ostrów Maz
Рождение ребёнка
1939
Сын: Gryglaszewski Jan
Мать ребёнка: (Kosko) Marianna
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Paczóski (Gryglaszewska) Irena
Мать ребёнка: (Kosko) Marianna
Ostrów Mazowiecka
Рождение ребёнка
1941
Дочь: (Gryglaszewska) Barbara
Мать ребёнка: (Kosko) Marianna
Ostrów Mazowiecka
Смерть
15.04.1975
Ostrów Maz akt 94/1975
Похороны
Неизвестно
Cmentarz w Ostrowi Mazowieckiej