Нилова (Земелькина) Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1913
Дата смерти27.04.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.02.1936
Отец ребёнка: Нилов Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
27.04.1996