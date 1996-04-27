Нилова (Земелькина) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНилова (Земелькина) Наталья Петровна

Нилова (Земелькина) Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1913

Дата смерти

27.04.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
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АА
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Место
Комментарий
Рождение
03.09.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1936

Сын: Нилов Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Нилов Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нилов Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нилов Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нилов Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нилов Тимофей Семенович

Смерть
27.04.1996
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