Колпаков Иустин Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Колпаков Лаврентий Иустинов
Мать ребёнка: (Колпаков) Екатерина Нестерова
Рождение ребёнка
29.09.1903
Мать ребёнка: (Колпаков) Екатерина Нестерова
Рождение ребёнка
03.11.1905
Дочь: (Колпакова) Матрона Иустинова
Мать ребёнка: (Колпаков) Екатерина Нестерова
Рождение ребёнка
03.08.1907
Дочь: (Колпакова) Нонна Иустинова
Мать ребёнка: (Колпаков) Екатерина Нестерова
Рождение ребёнка
03.11.1910
Мать ребёнка: (Колпаков) Екатерина Нестерова
Рождение ребёнка
23.11.1911
Дочь: (Колпакова) Екатерина Иустинова
Мать ребёнка: (Колпаков) Екатерина Нестерова
Рождение ребёнка
23.02.1913
Мать ребёнка: (Колпаков) Екатерина Нестерова