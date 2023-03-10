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Павлова Ефросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1912

Сын: Павлов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Павлов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
21.02.1914

Сын: Павлов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Павлов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
21.08.1915

Сын: Павлов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Павлов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
02.01.1917

Сын: Павлов Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Павлов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
10.09.1919

Сын: Павлов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Павлов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
13.03.1924

Сын: Павлов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Павлов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Павлов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Павлов Михаил Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Михаил Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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