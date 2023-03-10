Павлова Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.05.1912
Сын: Павлов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Павлов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
21.02.1914
Сын: Павлов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Павлов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
21.08.1915
Отец ребёнка: Павлов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
02.01.1917
Отец ребёнка: Павлов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
10.09.1919
Сын: Павлов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Павлов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
13.03.1924
Сын: Павлов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Павлов Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Павлов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Павлов Михаил Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно