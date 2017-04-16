Волокитина (Зыкова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волокитина (Зыкова) Нина

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Место рождения

Горловка

Дата рождения

27.01.1927

Дата смерти

16.04.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1903 г.р.

Муж

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1927

Отец: Зыков Михаил Петрович

Мать: Зыкова Парасковья

Бракосочетание
22.01.1950

Муж: Малышев Владимир Павлович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1960

Сын: Волокитин Игорь

Отец ребёнка: Волокитин Иван

Рождение ребёнка
13.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волокитин Иван

Развод
16.12.1965

Муж: Малышев Владимир Павлович

Смерть
16.04.2017
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