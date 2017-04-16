Волокитина (Зыкова) Нина
Место рождения
Дата рождения27.01.1927
Дата смерти16.04.2017
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1927
Отец: Зыков Михаил Петрович
Мать: Зыкова Парасковья
Бракосочетание
22.01.1950
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1960
Сын: Волокитин Игорь
Отец ребёнка: Волокитин Иван
Рождение ребёнка
13.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волокитин Иван
Развод
16.12.1965
Смерть
16.04.2017