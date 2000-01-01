Федорович Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедорович Марина

Федорович Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорович Артем Борисович

Отец ребёнка: Федорович Борис Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорович Кристина Борисовна

Отец ребёнка: Федорович Борис Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорович Арина Борисовна

Отец ребёнка: Федорович Борис Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федорович Борис Владимирович

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