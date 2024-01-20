Пукман Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пукман Агафья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Томащук Михаил

Мать: Томащук Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пукман Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Пукман Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пукман Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Пукман Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малютина Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Пукман Алексей Иванович

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