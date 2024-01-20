Пукман Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Томащук Михаил
Мать: Томащук Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пукман Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Пукман Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пукман Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Пукман Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малютина Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Пукман Алексей Иванович