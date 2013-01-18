Атланов Константин Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1970
Дата смерти18.01.2013
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1970
Отец: Атланов Леонид Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1992
Сын: Атланов Кирилл Константинович
Мать ребёнка: Атланова Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
11.04.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Атланова Наталья Анатольевна
Смерть
18.01.2013