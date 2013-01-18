Атланов Константин Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАтланов Константин Леонидович

Атланов Константин Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1970

Дата смерти

18.01.2013

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1992 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1970

Отец: Атланов Леонид Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1992

Сын: Атланов Кирилл Константинович

Мать ребёнка: Атланова Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
11.04.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Атланова Наталья Анатольевна

Смерть
18.01.2013

Мы используем куки для улучшения работы сайта.