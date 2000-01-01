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Москвитина Марина Анатольевна
Москвитина Марина Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.03.1970
Пол
Женский
Отец
Москвитин Анатолий Сафронович
1938 г.р.
Мать
Москвитина Тамара Михайловна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
02.03.1970
Отец:
Москвитин Анатолий Сафронович
Мать:
Москвитина Тамара Михайловна
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