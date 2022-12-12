Фофанов Никифор Якимович
Место рождения
Дата рождения1682
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Фофанов Яким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Фофанов Федор Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Фофанов Сысой Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Фофанов Анисим Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1747