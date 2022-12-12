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Фофанов Никифор Якимович

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Место рождения

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1682

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Фофанов Яким

Мать: не указана

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1721

Сын: Фофанов Федор Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1723

Сын: Фофанов Сысой Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1733

Сын: Фофанов Анисим Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1746

Сын: Фофанов Иван Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1747
Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
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