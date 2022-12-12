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Соколов Василий Михайлович

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Место рождения

Хмелёвка, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Соколов Михаил Александров

Мать: не указана

Хмелёвка, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Соколова Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Зиновия Никифорова

Хмелёвка, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Соколов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Зиновия Никифорова

Хмелёвка, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.05.1887 ст.

Сын: Соколов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Зиновия Никифорова

Хмелёвка, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.10.1892 ст.

Дочь: Соколова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Зиновия Никифорова

Хмелёвка, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.02.1896 ст.

Дочь: Пудова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Зиновия Никифорова

Хмелёвка, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.03.1900 ст.

Сын: Соколов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Зиновия Никифорова

Хмелёвка, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
11.11.1912 ст.

Жена: Екатерина Андреева

Хмелёвка, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Хмелёвка, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
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