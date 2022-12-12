Соколов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Соколов Михаил Александров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Соколова Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Зиновия Никифорова
Рождение ребёнка
1882
Сын: Соколов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Соколова Зиновия Никифорова
Рождение ребёнка
29.05.1887 ст.
Мать ребёнка: Соколова Зиновия Никифорова
Рождение ребёнка
13.10.1892 ст.
Дочь: Соколова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Зиновия Никифорова
Рождение ребёнка
27.02.1896 ст.
Дочь: Пудова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Зиновия Никифорова
Рождение ребёнка
25.03.1900 ст.
Сын: Соколов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Соколова Зиновия Никифорова
Бракосочетание
11.11.1912 ст.
Жена: Екатерина Андреева
Смерть
Неизвестно