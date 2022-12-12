Соколова Елизавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Соколова Милица Александровна
Отец ребёнка: Соколов Александр Константинович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Соколова Алевтина Александровна
Отец ребёнка: Соколов Александр Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно