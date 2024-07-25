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Чистяков Нестор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Чистяков Иван Тимофеевич

Мать: Александра Ермолаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридон Несторович

Мать ребёнка: Вера Прохоровна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Александра Несторовна

Мать ребёнка: Вера Прохоровна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Чистяков Леонтий Несторович

Мать ребёнка: Вера Прохоровна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Чистяков Симеон Несторович

Мать ребёнка: Вера Прохоровна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Михаил Несторович

Мать ребёнка: Вера Прохоровна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Любовь Несторовна

Мать ребёнка: Вера Прохоровна

Смерть
1881

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