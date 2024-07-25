Чистяков Нестор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти1881
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Чистяков Иван Тимофеевич
Мать: Александра Ермолаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридон Несторович
Мать ребёнка: Вера Прохоровна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Александра Несторовна
Мать ребёнка: Вера Прохоровна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Чистяков Леонтий Несторович
Мать ребёнка: Вера Прохоровна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Чистяков Симеон Несторович
Мать ребёнка: Вера Прохоровна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Михаил Несторович
Мать ребёнка: Вера Прохоровна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Любовь Несторовна
Мать ребёнка: Вера Прохоровна
Смерть
1881