Акинида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиПо 1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Сын: Киселев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Киселев Яков Кондратович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Киселев Яков Кондратович
Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Киселев Яков Кондратович
Смерть
По 1827