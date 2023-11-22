Акинида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акинида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

По 1827

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Киселев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Киселев Яков Кондратович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Киселев Корней Яковлевич

Отец ребёнка: Киселев Яков Кондратович

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Киселев Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Киселев Яков Кондратович

Смерть
По 1827
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